Não relacionado pelo Benfica, Gabigol é visto em boate até as 6h da manhã

Com dificuldades para se consolidar no futebol europeu, Gabigol agora enfrenta mais um problema no Velho Continente. Horas depois de ser informado de que não estaria entre os relacionados para a goleada por 6 a 0 sobre o Vitória de Setúbal, neste domingo, 26, o atacante do Benfica foi visto em uma boate de Lisboa até as 6h.

Segundo o jornal português Correio da Manhã, Gabigol estava acompanhado de amigos na balada e, após perceber que estava sendo fotografado pela reportagem, pediu à gerência que fosse para um local mais reservado da casa.

Jogador infringiu regras internas do Benfica. Avançado brasileiro foi visto na discoteca Place, em Lisboa Publicado por Correio da Manhã em Segunda, 27 de novembro de 2017

Ainda de acordo com a publicação, a atitude do brasileiro viola uma regra do clube, que não permite folgas em dias de jogos, somente após as partidas, mesmo para os não relacionados.

Uma fonte oficial do clube preferiu não comentar o caso.

Contratado pela Inter de Milão em 2016, o atacante está emprestado ao Benfica desde agosto deste ano. Em Portugal, Gabigol já jogou quatro vezes, uma delas como titular, e marcou um gol.