Não se pode sobrevoar a casa de Messi e isso deixa aeroporto 'limitado'

Em entrevista ao periódico argentino Olé o presidente da companhia aérea de baixo custo Vueling fez uma reclamação sobre o craque Lionel Messi. Javier Sánchez-Prieto coloca nele a culpa da queda de crescimento do aeroporto El Prat.

De acordo com o executivo o problema é como fazer o local comportar o crescimento do fluxo com o número de operações que podem ser feitas nas pistas. O motivo da revolta é que a capacidade dessas pistas são limitadas por problemas ambientais.

Javier explica que na verdade a questão é outra. "Você não pode percorrer onde Messi vive e isso não acontece nenhum outro lugar do mundo", reclamou.