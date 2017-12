Neymar revela mágoa com o Santos e sonha com o Fla: 'Jogar no Maracanã lotado'

Neymar foi, sem sombra de dúvidas, o melhor jogador que passou pelo Santos nos últimos anos, conquistando inúmeros títulos e encantando os torcedores do clube que um dia teve Pelé. Porém, depois que se transferiu para o Barcelona, sua relação com o time da baixada mudou completamente. Tudo isso ficou escancarado no último dia 14, quando o Santos completou 105 anos e o craque sequer se manifestou nas redes sociais, assim como fizeram outros ídolos do clube.

"Não tenho obrigação alguma de dar parabéns. Sou grato, agradeço tudo que fizeram por mim, amo e amei jogar pelo Santos, toda minha família é santista, eu mesmo acabei virando santista, mas não sou obrigado a fazer tudo que quiserem", disse o atleta, em entrevista ao canal Esporte Interativo, revelando grande mágoa com o clube que o revelou para o futebol.

"Tenho respeito e carinho enorme pelo Santos, minha família toda é santista, só que também tem o lado ruim. O Santos entrou na Justiça contra a gente por algo que não entendo até hoje. Disseram que só faltou eu fazer gol contra na partida diante do Barcelona [No Mundial de Clubes]. São detalhes que ninguém sabe e começam a me cobrar, então, é complicado. Ninguém sabe destas histórias, só o que vê por fora", desabafou Neymar.

Além disso, o craque não escondeu que, quando retornar ao futebol brasileiro, não é no Santos que deseja encerrar a carreira: "Eu tenho muita vontade de jogar no Flamengo", afirmou o camisa 11 do Barcelona. Entre os motivos para o desejo, o atacante citou um dos maiores estádios do mundo. "Jogar no Maracanã lotado, Libertadores".