Não vai sair ninguém! Liverpool quer Firmino até aposentadoria, diz jornal

Menos de uma semana depois da ida de Philippe Coutinho para o Barcelona, o Liverpool quer segurar uma de suas mais importantes peças por um longo tempo. De acordo com o jornal inglês The Telegraph, o clube pretende oferecer um contrato para Roberto Firmino, de 26 anos, até o final de sua carreira.

Segundo a publicação, uma bonificação ao atacante brasileiro já estava nos planos da diretoria. Este prêmio ficou maior com a entrada dos cerca de 160 milhões de euros da venda de Coutinho.

O clube acha que a saída de Coutinho foi um ponto fora da curva, uma vez que o ex-camisa 10 sempre manifestou seu sonho de jogar pelos catalães. Um dos motivos que faz a diretoria acreditar na manutenção do elenco é o trabalho de Jurgen Klopp.

Roberto Firmino é um dos principais jogadores do time desde sua chegada, em maio de 2015, contratado do Hoffenheim, da Alemanha. Até a publicação da nota, ele já havia disputado 31 partidas e anotado 17 gols, ficando atrás somente de Mohammed Salah na artilharia da equipe, com 24 gols em 30 jogos.