Napoli firma parceria com aplicativo de relacionamento para aproximar torcida

O Napoli anunciou uma nova parceria com o famoso aplicativo de relacionamento "Tinder". O clube alegou que o motivo desta ligação é para que os torcedores possam se comunicar e até mesmo marcar para conhecer os jogadores do clube.

“Eu estou muito orgulhoso em fazer parte desta inédita inovação e iniciativa com o Tinder. A tecnologia costuma juntar as pessoas, assim como o esporte e eu estou querendo começar nesta nova aventura”, disse o atacante Arkadiusz Milik, que será o representante do time na campanha.

O vice-presidente do Tinder, David Wyler também ressaltou que a ideia é conectar os fãs com seu jogador favorito. Através do aplicativo, torcedores poderão dar "match" e se conectar com atletas.