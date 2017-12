Napoli vence equipe da sexta divisão da Itália por 17 a 0 em amistoso

O Napoli, terceiro colocado no último campeonato italiano, goleou o Bassa Anaunia, equipe da sexta divisão do país, por 17 a 0 em um amistoso disputado nesta quarta-feira.

O belga Dries Mertens, atacante que só entrou em campo no segundo tempo e foi substituído aos 38 minutos da etapa final, fez seis gols. Já o polonês Arkadiusz Milik balançou as redes três vezes, entre outros destaques do jogo.

Confira o vídeo com os melhores momentos da partida: