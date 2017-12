Narrador do FOX Sports exalta Cuca após 'gol de videogame': 'Isso é técnico!'

A maior prova de que o trabalho de Cuca já está surtindo efeito no Palmeiras foi a jogada do primeiro gol da vitória por 3 a 1 sobre o Atlético Tucumán, nesta quarta-feira, 24, pela sexta e última rodada do Grupo E da Copa Libertadores.

E quem também atestou isso foi Gustavo Villani, da emissora FOX Sports. Assim que o zagueiro Yerry Mina finalizou a jogada ensaiada, o narrador explodiu em elogios ao velho/novo treinador alviverde.

"Gol de videogame, golaço! Domina, toca, não está mais comigo. Isso é treinador, isso é técnico! O Palmeiras, numa obra de arte no Allianz Parque, de organização e treinamento, faz o primeiro. Cuca, pode vibrar, o trabalho é seu", gritou Villani.

QUE OBRA PRIMAAAAAAA! Jogada perfeitamente ensaiada do Palmeiras e Mina estava lá para abrir o placar! #LibertadoresFOXSports pic.twitter.com/cR78NyBYlW — FOX Sports Brasil (@FoxSports_br) 25 de maio de 2017

A falta na lateral direita foi cobrada de forma curta por Dudu para Zé Roberto, que passou para Alejandro Guerra. De primeira, o venezuelano lançou Roger Guedes, que dominou no peito e, antes de deixar cair no chão, bateu para o meio da área, onde o colombiano completou de joelho.

Após o jogo, Gustavo Villani afirmou que não teve a intenção de criticar ou minimizar o trabalho de Eduardo Baptista, antecessor de Cuca que era cobrado justamente por não apresentar jogadas mais elaboradas.