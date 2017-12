Narrador Milton Leite diz que revelaria seu time se Brasil fosse 'mais civilizado'

Um dos principais nomes da narração esportiva no Brasil, Milton Leite, do canal SporTV, diz que contaria sem problemas qual seu time do coração, caso o Brasil fosse "mais civilizado".

Em entrevista ao portal Torcedores.com, o narrador lamentou que, às vezes, os jornalistas que revelam seus times são criticados por torcidas adversárias. "Eu não falo para qual time eu torço porque eu sei que vou ser ameaçado em estádio. Sem falar eu já sou ameaçado. (Isso acontece) quando você passa na entrada do estádio, jogam bolinha de papel, copo de cerveja, o cara xinga", contou.

Até o grito de gol seria motivo de observação, para Leite. "Se ele sabe que eu torço pelo Paulista de Jundiaí, aí ele vai e fala: ‘Ah, tá vendo, o gol do Paulista teve 25 segundos, o outro time teve só 18’. O cara quer ter essa chance de ficar te criticando pela televisão sabendo pra quem você torce e falando que você puxa sardinha para tal time", afirmou.

Na entrevista, Milton Leite também elogiou as novas arenas construídas no período de preparação para a Copa do Mundo no Brasil no sentido em que elas tornaram mais seguro o trabalho da imprensa sem contato direto com torcedores, como acontece nos estádios mais antigos. "É difícil controlar o fanatismo do torcedor", apontou.