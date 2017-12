Narrador transmite três jogos das Eliminatórias ao mesmo tempo; assista

Com as partidas finais das Eliminatórias da Copa da Rússia nesta terça-feira, e a definição das seleções que conseguiriam vagas no Mundial nos minutos finais dos jogos, foi natural que os torcedores quisessem assistir a mais de um jogo ao mesmo tempo.

Pois o canal de TV em espanhol (e transmitido para os Estados Unidos) Telemundo transmitiu, por 10 minutos, três jogos ao mesmo tempo, narrados por apenas um profissional. O autor da proeza foi o narrador Andrés Cantor, argentino, que tem 30 anos de carreira, que assumiu três jogos das eliminatórias da Concacaf, transmitidos em tela dividida.

Em uma das partidas, os Estados Unidos enfrentavam Trinidad e Tobago buscando ao menos um empate para ir à Copa (a equipe norte-americana acabaria derrotada e ficaria sem a vaga). No outro jogo, o Panamá enfrentava a Costa Rica e buscava a vitória para ficar com a vaga (como, de fato, ficou). No outro jogo, Honduras enfrentava o México, num resultado que influiria diretamente sobre os destinos dos EUA na busca pela vaga e poderia decidir uma repescagem.

De olho nas três partidas, sem perder a emoção e a todo momento reforçando a qual jogo se referia, Cantor demorou um pouco a perceber o que aconteceu no fim das contas...

Assista: