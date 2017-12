Nas redes, corintianos 'agradecem' Neto e provocam Renato Gaúcho

O Corinthians conquistou o hepcampeonato brasileiro nesta quarta-feira e, nas redes, os torcedores aproveitaram para lembrar de dois momentos icônicos da campanha vitoriosa do time alvinegro no torneio: a "profecia" do técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, que disse que o Corinthians iria "despencar", e o escandaloso protesto do comentarista Neto, quando o time oscilou no segundo turno.

Selecionamos alguns comentários da zoação nas redes:

Parabéns ao Craque Neto por conduzir o Corinthians ao título. — Antonio Felipe (@Antonio_Felipe) 16 de novembro de 2017

E tá 100% claro que a postura do Corinthians mudou exclusivamente por conta da pistolada do Neto. — Rodrigo de Souza (@guinhosouza) 16 de novembro de 2017

Herói do título: ( ) Carille ( ) Jô ( ) Cássio (X) Neto — Sheila Vieira (@sheilokavieira) 16 de novembro de 2017

boa noite Renato Gaucho, ainda ta esperando o corinthians despencar ?/ — é heptacampeão (@Guilhermes_31) 16 de novembro de 2017

Então, Renato Gaúcho, o Corinthians despencou? — Gabriel Dantas (@Gabriel_HDantas) 16 de novembro de 2017