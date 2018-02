Nas redes sociais, Vitória é provocado pelo governo da Bahia após derrota

Dessa vez, a provocação veio de onde menos se espera. Depois de ser derrotado na Copa do Nordeste pelo ABC de Natal, o Vitória viu o twitter oficial do governo baiano fazer piada com a situação.

Um usuário da rede social deu parabéns ao governo estadual pela segurança durante o Carnaval. "A única porrada que vi foi a do ABC pra cima do Vitória. Foi uma surra. Covardia...", postou o publicitário Erick Cerqueira. O perfil oficial respondeu dizendo que o time de futebol mereceu o resultado.

Entretanto, o tiro saiu pela culatra. A secretaria de comunicação do governo baiano pediu desculpas para a torcida da equipe rubro-negra, considerando o erro inadmissível e disse que tomará providências em relação ao colaborador que publicou a mensagem. " A Secom pede desculpas à torcida do Vitória deixando claro que não permite manifestações de caráter particular nas suas redes oficiais", afirmou.

O jogo no estádio Frasqueirão valia a ponta do grupo C do torneio regional. Os dois times tinham seis pontos até então, e, com a vitória por 3 a 1, o ABC ficou isolado na liderança com nove pontos.