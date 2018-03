Nasce filha do goleiro Cássio e torcida do Corinthians parabeniza jogador

O goleiro Cássio é pai pela segunda vez. Nesta quinta-feira, nasceu Maria Luiza, filha do jogador do Corinthians e mais uma integrante para o "bando de loucos", segundo a torcida.

Para comemorar o nascimento da filha, Cássio publicou uma foto nas redes sociais. "Nasceu hoje a nossa princesa: Maria Luiza! Obrigado, Senhor pela honra de ser pai novamente e ter me presenteando com essa outra benção", escreveu o jogador.

O goleiro recebeu diversas homenagens da torcida alvinegra e até do próprio clube. Em seu perfil oficial no Twitter, o Corinthians compartilhou a publicação e completou: "Mais um momento inesquecível e especial para o nosso paredão. Parabéns, Cássio!"

Veja as homenagens:

Nasceu a filha do Cássio chamada Maria Luiza, veio com 10kg e 1 metro e 74 cm. — Thiago Gaviões (@ThiagoGavioes) 19 de janeiro de 2018

A filha do Cássio nasceu, AHHHHHHHH tô chorando. Mano, no mesmo dia do primeiro jogo do inter. É muita felicidadeeeee — . (@Kramosfer) 18 de janeiro de 2018