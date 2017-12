Kazim, do Corinthians, comemora nascimento de seu filho Zaine

Zaine foi apresentado pelo orgulhoso papai Kazim, atacante do Corinthians, em seu Instagram, nesta segunda-feira. Seu terceiro filho, cujo nome completo é Zaine Llewellyn Kazim-Richards, nasceu no domingo.

Kazim recebeu muitas congratulações de dezenas de seus 141 mil seguidores. E também do Corinthians, que reproduziu a foto do jogador em seu perfil oficial, com os dizeres: "Parabéns para o mais novo papai do elenco corinthiano! Ontem nasceu o terceiro filho do atacante Kazim".

O atacante atualmente se recupera de uma lesão no joelho e não enfrentou o São Paulo no empate por 1 a 1, no fim de semana.