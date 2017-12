Comunista ou náufrago? Paulo Nobre surpreende com novo visual

Depois de deixar a presidência do Palmeiras em 2016, após quatro anos no comando da equipe alviverde, Paulo Nobre segue roubando a cena na internet. Nesta terça-feira, duas fotos se espalharam pela redes sociais mostrando um visual bem diferente daquele usado quando ainda dirigia o Palmeiras. Torcedores brincaram com a aparência de Nobre, chamando-o de "Papai Noel", "comunista" e "náufrago". Alguns até especularam se essa mudança teria relação com sua passagem pela China.

Em março, Nobre publicou imagens visitando a Muralha da China, vestindo um boné do Palmeiras e uma camiseta provocando o Flamengo. Em outro clique, o ex-mandatário apareceu sem camisa, mesmo em um cenário coberto por neve, segurando o manto do Verdão.

Eleito em janeiro de 2013, Nobre recolocou o Palmeiras na briga por títulos da elite do futebol brasileiro. Durante sua gestão, a equipe venceu a Copa do Brasil em 2015 e o Campeonato Brasileiro de 2016, voltando à Copa Libertadores. Foi também em seu mandato que o time começou a ser patrocinado pela Crefisa e iniciou a construção do novo estádio Allianz Parque.

Definição de "HOMÃO DA PORRA" Detalhe na camisa. pic.twitter.com/8L2e2UolvF — Paulo Nobre (@PauloNoobre) 25 de março de 2017