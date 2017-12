Nem amarelo? Jogador colombiano publica foto impressionante de corte

O zagueiro Eder Castañeda, do América de Cali, reclamou no Twitter de uma entrada dura que levou de um adversário do Millonarios, pela primeira partida semifinal do Campeonato Colombiano.

O jogador publicou uma foto de um corte impressionante que levou na testa, após o lance, com a legenda "No hubo ni amarilla. Que desastre el arbitro y el linea q la vio muy clara" - "Não hove nem cartão amarelo. Que desastre o juiz e o bandeirinha que viram o lance muito claramente".

A partida terminou em 2 a 1 para o Millonarios e Castañeda ainda foi expulso, antes do fim do jogo. Neste domingo, acontece a partida de volta, em Bogotá.

Confira o tuíte: