Nem CR7 nem Messi, conheça o jogador mais rico do mundo

Os astros Cristiano Ronaldo e Lionel Messi são os primeiros jogadores associados quando o assunto é dinheiro e futebol. Mas, está enganado quem pensa que um deles é o mais rico do mundo. Faiq Jefri Bolkiah, reserva do Leicester, é quem possui a maior fortuna.

Segundo a revista Forbes, a riqueza da família do jovem de apenas 19 anos chega em 20 bilhões de dólares. Nascido em Brunei, local conhecido pelos enormes depósitos de petróleo e gás natural, Bolkiah é sobrinho de Hassanal Bolquias, um sultão do país.

De acordo com a publicação do jornal inglês Mirror, o jogador já chegou a gastar 35 milhões de dólares em apenas um mês, com carros de luxo, relógios e acessórios em ouro branco. Sua ostentação não para por ai, ele tem um tigre como animal de estimação e sua família ainda possui uma impressionante coleção de carros, são 600 Rolls-Royces.

Apesar de ocupar a reserva no Leicester, Bolkiah joga na seleção nacional foi até capitão em uma das nove partidas que disputou.

The babies Uma publicação compartilhada por Faiq Jefri Bolkiah (فائق) (@fjbolkiah) em 30 de Dez, 2017 às 4:27 PST

#tb Uma publicação compartilhada por Faiq Jefri Bolkiah (فائق) (@fjbolkiah) em 18 de Mar, 2016 às 8:24 PDT