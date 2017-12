Nenê marca primeiro gol olímpico da carreira e leva vascaínos ao delírio; assista

Depois de um início de temporada preocupante, com derrota por 3 a 0 para o Fluminense, o Vasco tem muitos motivos para comemorar. Nesta quinta-feira, o time venceu o Bangu por 3 a 1 com direito a uma pintura de Nenê. Já nos minutos finais do jogo, o meiacobrou um escanteio do lado direito, a bola pingou e enganou o goleiro Márcio, entrando diretamente no gol.

Gol olímpico de Nenê! Bangu 1x3 Vascopic.twitter.com/8byDpzw0Ey — Goleada Info (@goleada_info) 2 de fevereiro de 2017

Em entrevista à SporTV logo após o jogo, Nenê, grande destaque do Vasco nos últimos anos e que antes disso construiu carrreira vitoriosa na Europa, confessou que foi o primeiro gol olímpico de sua carreira e que fazia algum tempo que ele estava tentando o feito. Parabéns para ele!

Na sequência ao golaço, o Twitter, obviamente, já estava cheio de comentários exaltando Nenê. Confira alguns deles:

GOL OLÍMPICO DE NENÊ! QUE COISA LINDA! — Zagueiro de Jah (@Renatiruts) 2 de fevereiro de 2017

O Gol olímpico do Nenê me lembrou uma obra de arte — Hugo San (Zelia) (@FlamengoGOLL) 2 de fevereiro de 2017

MEU DEUS Q HOMAO DA PORR ESSE NENÊ — tio cris (@tecnicodovasco) 2 de fevereiro de 2017

o melhor do seu time faz gol olímpico? o meu faz... dale nenê @Nene10 — Red (@rocha_reidner) 2 de fevereiro de 2017

Nenê fez um gol olímpico, pergunta do Petkovic quantos ele fez — Miller (@andreymiller07) 2 de fevereiro de 2017

Nenê pelo Vasco da Gama: 83 jogos 33 gols 26 assistências - Marcou o 3º gol em 5 partidas na temporada! pic.twitter.com/wgfsGDILWv — Goleada Info (@goleada_info) 2 de fevereiro de 2017