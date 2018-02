Netflix divulga trailer de série documental sobre a Juventus; assista

Apareceu nas redes sociais nesta sexta-feira o trailer da série original que a Netflix está produzindo sobre o time da Juventus, da Itália. A série terá o formato de documentário e irá abordar os principais jogadores e personagens da 'Velha Senhora', passando por toda a trajetória da equipe. A série irá se chamar Juventus: Prima Squadra e será lançada no próximo dia 16 de fevereiro.

A série acompanhará a relação dos personagens com o clube, abordando desde a relação profissional até a vida pessoal, demonstrando o envolvimento dos jogadores com a evolução da Juve. Serão quatro episódios no total, com duração de uma hora por capítulo. Os três primeiros chegarão de uma vez à Netflix.

Veja o trailer:

A Juventus afirmou que na série irá garantir acesso total aos bastidores para os torcedores, mostrando tudo o que acontece por trás das câmeras, passando por todas as conquistas mais recentes do time, que é hexacampeão italiano e chegou à duas finais nas últimas temporadas da Liga dos Campeões.