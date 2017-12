'Neto Against The Machine' e 'The Neatles': as melhores paródias do descarrego

O melhor vídeo desta semana foi, de longe, o desabafo descontrolado do Neto no programa "Donos da Bola", da TV Bandeirantes. Antes mesmo do término do programa, vídeos e transcrições completas da fala do ídolo corintianos já tomavam as redes sociais e os grupos de WhatsApp. Nestes últimos dias, também surgiram no Facebook duas inacreditáveis paródias juntando o descarrego do comentarista e dois clássicos da história do rock.

A primeira delas, publicada na terça-feira, 31, pela página Barba, Cabelo e Bigode, colocou o Xodó da Fiel cantando "Killing in the Name" no lugar de Zack de la Rocha, do Rage Against The Machine. Nesta quarta-feira, 1º, foi a vez da Morumbim Zero Grau mixar Neto com ninguém menos que os Beatles, na música "Twist & Shout".

"Killing in The Name", Rage Against The Machine

NETO AGAINST THE MACHINE Saiu a versão "Rage Against The Machine" do craque Neto pistola. Marque seu amigo Corintiano que vai perder o título. Publicado por Barba, Cabelo e Bigode em Terça-feira, 31 de outubro de 2017

"Twist & Shout", The Beatles