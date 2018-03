Neto critica convocação de Ismaily, do Shakthar: 'eu falo que tem coisa errada'

Neto, comentarista da Band, não conseguiu deixar de comentar a convocação feita por Tite, que anunciou o lateral-esquerdo Ismaily. Ele foi chamado após Alex Sandro sentir um desconforto no primeiro treino com a seleção, já na Rússia. Foi constatado uma lesão na coxa e ele foi cortado. Alex Sandro substituía Felipe Luís, que se machucou na Europa.

Em seu Instagram, o apresentador do programa Os Donos da Bola fez um post, ilustrado por uma carinha feliz, no qual reafirma sua desconfiança em relação a convocações de atletas brasileiros que atuam no clube ucraniano. "Tite e Edu Gaspar convocaram um tal de Ismaily, do Shakthar Donetsk? Depois eu falo que tem coisa errada e gente me critica", disparou. Concluiu a publicação com um "PIADA!".

Neto ainda gravou vídeos sobre a convocação do jogador. "Eu queria ser o comentarista do Shakhtar Donetsk, sabe por quê? Porque aí eu poderia ir para a Copa do Mundo na Rússia. Está de brincadeira”, ironizou.

O jogador de 28 anos disputou 32 jogos pelo Shakhtar, sendo titular em todos eles, e marcou quatro gols. Oito destas partidas foram pela Liga dos Campeões.

Lembrando que Alex Sandro, da Juventus, também não foi a primeira opção de Tite: o técnico tinha chamado Filipe Luís, mas ele sofreu fratura na fíbula da perna esquerda.