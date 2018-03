Neto critica Tite após convocação: 'Está de sacanagem, virou político?'

Não foram apenas os internautas que criticaram a convocação de Tite nesta segunda-feira. O comentarista Neto usou boa parte do seu programa 'Os Donos da Bola', exibido na Band, para falar sobre as escolhas do técnico da seleção brasileira.

"Você está de sacanagem, você virou político neste país aqui, né?", argumentou Neto. "Vai convocar o William José. Você está de sacanagem? Rodrigo Caio. Você está de brincadeira? Vai convocar o Taison, que tem dois gols no ano? Aí não convoca o Dudu?", completou.

Além de não concordar com a escolha dos jogadores, Neto foi ainda mais longe ao falar cravar que Tite não vai ganhar o Mundial: "Estão virando políticos, você e o Edu Gaspar. Vai querer perder a Copa do Mundo, como perdeu em 2006 em Weggis, como perdeu em 2010 na África do Sul com o Dunga, como perdeu aqui em 2014 com o Felipão?", questionou.

"Você vai perder a Copa do Mundo, como o Dunga perdeu por não ter humildade para levar o Paulo Henrique Ganso, de levar o Adriano. Aí levou o Gilberto, que era reserva no Cruzeiro e o Grafite, que jogava na Arábia e ninguém fala disso. Pô, você vestiu esta camisa do Guarani, você está virando político, até porque o Marco Polo Del Nero beijou o seu rosto", finalizou.

Os 25 jogadores convocados vão entrar em campo em dois amistosos: contra a Rússia, dia 23 de março em Moscou, e no reencontro com a Alemanha, dia 27, em Berlim.

Confira a lista de convocados da seleção brasileira:

Goleiros - Alisson (Roma), Neto (Valencia) e Ederson (Manchester City).

Laterais - Fagner (Corinthians), Daniel Alves (Paris Saint-Germain), Filipe Luis (Atlético de Madrid) e Marcelo (Real Madrid).

Zagueiros - Marquinhos (Paris Saint-Germain), Miranda (Inter de Milão), Pedro Geromel (Grêmio) e Rodrigo Caio (São Paulo).

Meio-campistas - Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Fred (Shakhtar Donetsk), Paulinho (Barcelona), Philippe Coutinho (Liverpool), Renato Augusto (Beijing Guoan), Willian (Chelsea) e Anderson Talisca (Besiktas).

Atacantes - Douglas Costa (Juventus), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Taison (Shakhtar Donetsk) e Willian José (Real Sociedad).