Neto de Garrincha assina contrato com clube do futebol inglês

O atacante sueco Henrik Johansson, neto do craque do Botafogo, Mané Garrincha, assinou contrato de dois anos e meio com o Brentford, time da segunda divisão da Inglaterra. O jovem de 18 anos passou por testes em dezembro, causou boa impressão nos observadores do clube, que decidiram aproveitá-lo entre os profissionais. Henrik é herdeiro de Ulf Lindberg, o filho sueco de Garrincha. Antes de ir para a Inglaterra, ele defendia o Halmstad, da Suécia e serviu à seleção sub-19 do país nórdico.

Johansson falou sobre o avô, na sua chegada ao clube inglês: "Eu gosto de pensar que tem um pouco dele em mim, no meu jeito de jogar. Eu sou um jogador ofensivo, que é técnico e gosta de fazer gols".