Neto detona Lazaroni em vídeo: 'enfio a Bola de Prata no seu c...'

O ex-jogador e hoje comentarista da Band Neto publicou, nas redes sociais, um vídeo onde responde declarações do ex-técnico da seleção brasileira Sebastião Lazaroni, em entrevista ao portal UOL Esporte. Lazaroni afirmou que não convocou Neto para a Copa de 1990, na Itália, porque ele "não atendia aos requisitos para servir a seleção".

Xingando Lazaroni de "babaca", Neto exibiu o troféu da Bola de Prata, que ganhou em 1991, e mandou ver na baixaria: "Aí, Lazaroni, sabe o que eu queria fazer com essa bola? Enfiar no meio do olho do teu c... Acho que ficaria legal", disse o ex-jogador no vídeo, publicado na seção "Stories" do Instagram, onde as publicações desaparecem depois de 24 horas.

Lazaroni sempre foi questionado sobre o porquê de não ter convocado Neto, então em boa fase no Corinthians, para aquela Copa.

Na entrevista ao UOL, o ex-treinador disse que Neto "era um jogador normal, um jogador até com um comportamento e vida profissional que não atendiam às necessidades de servir à seleção brasileira" e que "ia deixar gente boa de fora" se convocasse Neto para o time - que foi um fiasco e acabou sendo eliminado nas oitavas de final com uma derrota por 1 a 0 diante da Argentina, com um gol de Caniggia.

Em outro vídeo, também publicado nesta quinta-feira no Instagram, Neto ainda exibiu uma homenagem que recebeu do Corinthians, na época, para provocar Lazaroni. "Essa é outra homenagem que ganhei do Corinthians. É, realmente eu não fui um jogador de seleção, e você? Foi um treinador de seleção?", disparou.

Não foi a primeira vez que Lazaroni falou sobre Neto, dando as mesmas declarações. Leia essa matéria publicada pelo Fera há um ano, onde o ex-técnico da seleção havia explicitado a mesma posição.

