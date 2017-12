Neto diz que não ficou triste por sair do Morumbi: 'não estou nem aí'

O ex-jogador e comentarista da Band Neto postou um texto, em seu blog, onde volta à carga contra o São Paulo e comenta o fato de que o programa apresentado por ele, 'Baita Amigos', no canal BandSports, não será mais feito ao vivo de um camarote no Estádio do Morumbi, por determinação do clube. "Se os sãopaulinos clubistas acharam que fiquei triste por sair do Morumbi, desculpe decepcioná-los. Não estou nem aí", escreveu Neto.

Segundo o comentatista, o movimento contra o programa partiu da diretoria tricolor. "Foi divulgado que a torcida organizada estaria por trás dessa decisão. Mas a verdade é que a pressão maior partiu de conselheiros do clube que teriam até ameaçado o dono do tal camarote (onde o programa era feito)", frisou Neto.

No título do post, Neto escreveu que "tirá-lo do Morumbi não vai livrar o São Paulo do rebaixamento" - nesta quarta-feira, na Band, o ex-jogador chegou a dizer que acredita que a equipe vai mesmo cair para a série B do Campeonato Brasileiro.

"A verdade é que jamais vou alisar esse monte de jogador Zé Ruela do São Paulo, uma cambada de enganador, diga-se de passagem, só porque apresento um programa no estádio do Morumbi", disparou. "Claro que até entendo o fato de que falar mal do time dentro de sua casa não é legal. Mas estou lá (ou melhor, estava lá) por decisão dos canais Bandsports. Sou profissional e se me colocar para apresentar o programa na Lua, irei com o maior prazer", postou Neto.