Neto estreia stand-up em teatro de São Paulo para falar de futebol

O ex-jogador Neto estreia nesta sexta-feira, às 23h30, no Teatro Bibi Ferreira, em São Paulo, seu espetáculo de stand-up, "Diga-se de Passagem". Na peça, ele promete mostrar seu lado de comediante e falar muito de futebol e "falar alguns palavrões".

“Eu vou contar só a verdade. Vou falar de dirigente que ia o vestiário ver a gente pelado. Jogador que dormiu com gente que não era para dormir na época”, explicou.

Ao portal Torcedores.com, Neto adiantou dois ‘causos’ do ex-atacante Dinei, com quem jogou no Corinthians.

“O Dinei quando começou a jogar no Corinthians era ingênuo, coitado. Uma vez achou que tinha uma pessoa dentro do caixa eletrônico. Ele conversava e pedia para sacar dinheiro. Aquilo era de rolar no chão de tanto rir”, disse o comentarista, para depois emendar outra história do amigo.

“Ele uma vez foi fazer exame de urina e fezes e recebeu dois potinhos com etiquetas para por o nome dele. Ao invés disso ele escreveu xixi e cocô. Dá pra acreditar?”.

Neto fará apenas duas apresentações de seu stand-up:

Neto - "Diga-se de Passagem"

Local: Teatro Bibi Ferreira (Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 931)

Datas: 28/04 e 05/05

Horário: 23h30

Preço: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)