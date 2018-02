Neto ironiza ida de Andrés ao banheiro feminino: 'Já começou errado'

O Corinthians anunciou seu novo presidente neste sábado (03). Andrés Sanchez volta ao cargo no clube após pouco mais de seis anos. A notícia não repercutiu de maneira positiva entre os alvinegros, em especial, o comentarista Neto.

Durante o programa Os Donos da Bola, Neto detonou Andrés e chegou a ironizar a ida do presente ao banheiro feminino. O novo mandatário do clube precisou se esconder no local após sua coletiva terminar em uma confusão generalizada.

"Ow Andrés, não se esconde no banheiro feminino. Vai no masculino. Já começou errado", afirmou Neto. Que seguiu afirmando que uma pessoa com cargo importante no clube alvinegro precisa ser exaltada. "O cara quando ele é eleito presidente do Corinthians, ele tem que ser ovacionado. Tem que ser colocado no pedestal, ele não pode sair escondido com filho e com o outro lá, que é motorista", completou.

Neto ainda lembrou que Andrés já foi uma pessoa próxima em sua vida pessoal, mas agora não defende o presidente: "Eu já fui muito Andrés durante quase toda a minha vida, porque a gente era irmão. Não somos mais. Errei? Errei. Você errou? Errou. Agora você é presidente do Corinthians, então faça tudo aquilo que você prometeu", disse.