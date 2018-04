Neto mostra pôster de Palmeiras campeão e Moisés critica atitude

O apresentador Neto, do programa Os Donos da Bola, voltou a chamar atenção nesta segunda-feira, 2, ao mostrar um pôster, medalha e até "troféu" que consagravam o Palmeiras como campeão paulista. Sempre polêmico, Neto entregou os objetos para Velloso, ex-goleiro do Palmeiras, na abertura do programa da TV Bandeirantes.

O ato foi muito criticado pelos torcedores na web, e virou pergunta na coletiva de imprensa que o meio-campista Moisés deu na tarde desta segunda-feira. O jogador não escondeu o incômodo com a atitude de Neto e negou qualquer tipo de soberba. "Se estão colocando isso, eles teriam que falar por que fizeram isso. Vi todas as entrevistas depois do jogo e nenhum jogador do Palmeiras deu como ganho. Tem 90 minutos", afirmou.

O meio-campista aproveitou a oportunidade para relembrar o passado recente e afastar o clima de oba-oba. "Temos um exemplo muito recente, ganhamos fora de casa contra o Santos e perdemos em casa", comentou. "Jamais partiu do Palmeiras qualquer soberba. Isso não vai influenciar em nada. Sabemos o trabalho que tem que ser feito, vamos fazer nosso trabalho da melhor maneira possível, independentemente do que falarem fora", acrescentou.

Moisés também fez questão de expor o programa em que isso aconteceu. "Qual veículo? Cite o nome. (Bandeirantes, respondeu o repórter). Então está bom..."

o neto com a band passa dos limites msm, criando pôsteres falsos de que o Palmeiras ja é campeão, pra q isso? pra por pressão no jogo? todo palmerense sabe q nda ta ganho, nós pode perder em casa e ser zoado eterno, a gente so zoa do primeiro jogo pq faz parte da rivalidade pic.twitter.com/UdL4L5jhd6 — Willian Garcias (@williangarcias1) April 2, 2018

Já q a @BandTV @OSDONOSDABOLA já fizeram poster, medalha e troféu do Palmeiras Campeão..como se o campeonato tivesse acabado. Se sou o @Palmeiras não deixo ninguém de emissora entrar para cobrir a final no Allianz Parque. E a justificativa seria "PARA VCS O CAMPEONATO ACABOU" pic.twitter.com/q0j3D6jqbm — Palmeiras/BR (@SEPalmeirasBR) April 2, 2018

Torcedores do Palmeiras e Corinthians, ao invés de ficarem se agredindo nas redes sociais, deveriam se unir e acabar com essa corja da imprensa, olha a foto q o Neto fez, pra q Isso!!!!!??? Ganhamos o jogo e não o título!!!!! pic.twitter.com/IQancUxvQD — IVO ÁNGEL (@IVOARCANJO1) April 2, 2018

Vi alguns vídeos do programa do Neto hoje e.... Não fiquei surpresa. Aquele programa é uma vergonha. Falta de respeito a Band colocar na tv aberta um programa desse nível. Fico decepcionada em ter um Ídolo do Palmeiras naquele circo — ⓟ Amanda iSEPan ⓟ (@amanda_isepan) April 2, 2018

Lamentável. Não há outra palavra. Montagem CRETINA para tentar criar caso dentro do @Palmeiras. Olha aí @SEPassessoria. Rídiculo! pic.twitter.com/GGWmeBhwb9 — Bruno Massa (@brunomassa) April 2, 2018