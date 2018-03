Neto revela que já foi esnobado por Caio Ribeiro em padaria

Neto usou o seu bom humor durante uma entrevista ao canal do youtube "Papo de Concentra" para falar sobre o seu colega de profissão, Caio Ribeiro. Em um dos episódios citados, o comentarista da Band revela que já foi esnobado em uma padaria.

"Outro dia ele (Caio) estava numa 'perna' (gíria para pessoa esnobe) danada. Estava saindo da padaria e eu falei: 'E aí Caio?'. Ele nem desceu do carro", contou Neto.

"No fundo, no fundo, o Caio é um menino incrivelmente maravilhoso, mas ele tem o estilo Globo mesmo, tudo é bom. Já eu não", completou.

Para completar ainda mais as brincadeiras com Caio, o comentarista Neto traçou as diferenças entre eles e disse: "O caio come 'nutellinha'. Come Danoninho com bifinho. Eu sou criado com ranho", falou rindo.

Veja a entrevista completa: