Neto usa jargão de Silvio Luiz para provocar o São Paulo: 'Olho no lanceee: Caiu!'

Desde que seu programa foi retirado do Morumbi por um pedido da diretoria, o comentarista Neto declarou guerra ao São Paulo. Desta vez, o apresentador do "Os Donos da Bola", da Band, deu a entender que o time já está praticamente rebaixado no Campeonato Brasileiro, dizendo que "isso seria maravilhoso para nós".

Tudo começou quando o ex-goleiro Velloso, um dos comentaristas da atração, fez um alerta, garantindo que "O São Paulo caminha a passos largos para o rebaixamento", sendo complementado por Neto: "Se Deus existe, isso pode acontecer. Meu Deus do céu, isso seria maravilhoso para nós".

O ex-jogador ainda completou, fazendo uma provocação envolvento a Redetv!, emissora que transmite a Série B: "A RedeTV! já está colocando um painel lá no Morumbi, já assinando contrato na emissora. O Silvio Luiz, como é que ele fala lá? Ele tem uns jargões: 'Pelo amor dos meus filhinhos, a RedeTV! vai fazer. Foi, foi, foi, caiu. Olho no lanceee: caiu!".

Para complementar, Neto ainda mostrou concordar com o palpite de Velloso, mas fazendo um adendo, pedindo que o Corinthians seja campeão: "Grande Silvio Luiz. E ele é são-paulino. Silvio Luiz é um monstro sagrado, um dos maiores narradores desse país. Nossa, Velloso, mas se você acertar essa. O Corinthians campeão e o São Paulo cair".