Neto volta a criticar Felipe Melo após jogador declarar apoio a Bolsonaro

Em seu programa “Baita, Amigos”, o apresentador Neto voltou a criticar Felipe Melo, após jogador declarar apoio ao deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ). No dia 1º de maio, o volante do Palmeiras publicou um vídeo comemorado o Dia do Trabalhor e disparou: “pau” nos “vagabundos", “Bolsonaro neles”. Nesta terça-feira, Neto repudiou o apoio de Felipe Melo a Bolsonaro, lembrando declarações homofóbicas do deputado.

“Cada um apoia quem quiser, mas Bolsonaro, velho? Dar moral para Bolsonaro? Que é homofóbico, não gosta de gay, não gosta de trans... é só ver o que ele fala em todos os programas de televisão”, criticou Neto.

"Precisa mesmo fazer isso, tem necessidade disso?”, questionou o apresentador para Felipe Melo. “Bolsonaro? Tá certo, parabéns para você. É isso aí que o Palmeiras ganha. Nosso país já está do jeito que está. Seja feliz”, completou logo depois, onde também citou que tem parentes na família que são homossexuais.

Neto e Felipe Melo vem trocando farpas desde que o jogador chegou ao Palmeiras. O apresentador critica a postura do volante dentro de campo e suas declarações polêmicas fora dos gramados, como quando disse que se tivesse que dar tapa na cara de uruguaio, iria dar. No início do Campeonato Paulista, Felipe Melo disparou contra o ex-jogador: 'Porque o Felipe Melo isso, Felipe Melo aquilo.' Neto, vou falar um negócio: você é um bobão. É isso que você é. Sempre fala besteira", declarou.