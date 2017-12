Neuer é eleito melhor goleiro do mundo em votação da 'France Football'

O alemão Manuel Neuer foi eleito o melhor goleiro do mundo da atualidade, em eleição realizada pela revista France Football, que teve o resultado divulgado nesta terça-feira. O goleiro do Bayern de Munique desbancou o italiano Gianluigi Buffon, da Juventus e o belga Thibaut Courtois, do Chelsea, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

A publicação francesa fez enquete sobre o melhor goleiro com cinco antigos jogadores da posição, o também alemão Sepp Maier, o italiano Francesco Toldo, o espanhol Santiago Cañizares, o australiano Mark Schwarzer e o francês Lionel Letizi.

A quarta posição ficou dividida entre o francês Hugo Lloris, do Tottenham, e o esloveno Jan Oblak, do Atlético de Madri. Também figuraram na votação o costarriquenho Keylor Navas, do Real Madrid, o espanhol David de Gea, do Manchester United, o alemão Marc-André Ter Stegen, do Barcelona, e o esloveno Samir Handanovic, da Inter de Milão.

Bola de Ouro

Em 2014, o goleiro do Bayern de Munique foi eleito o terceiro melhor jogador do mundo da Fifa. Naquela edição, a Bola de Ouro ficou com Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi ficou na segunda posição.