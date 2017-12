New York Cosmos pode fechar as portas novamente, diz imprensa americana

O New York Cosmos, time que ficou conhecido por contratar lendas do futebol mundial como Pelé e Johan Cruyff, está próximo de fechar as portas novamente. Segundo site norte-americano Empire of Soccer, o clube rescindiu contrato de todos os jogadores e busca investidores para evitar a falência. A primeira vez que o clube anunciou o fim de sua atividades foi em 1985, retornando apenas em 2013.

O declínio financeiro começou em 2015, quando o atacante Raul, ex-jogador do Real Madrid e da seleção espanhola, aposentou-se, afastando muitos patrocinadores. Apesar disso, o Cosmos conseguiu ainda se sagrar campeão da North American Soccer League (NASL), segunda divisão norte-americana.