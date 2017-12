Neymar abrirá balada sertaneja no Rio de Janeiro, diz colunista

Embora dentro do Paris Saint-Germain vive uma polêmica com Edinson Cavani sobre quem deve bater os pênaltis do time, Neymar não parece muito preocupado com isso. Tanto é que, segundo o colunista Léo Dias, do portal IG, ele decidiu investir no ramo do entretenimento e se tornará um dos donos de uma boate sertaneja no Rio de Janeiro.

O craque da seleção brasileira será sócio em uma balada dentro do shopping Barra World, no Recreio, zona oeste da cidade. De acordo com a publicação, o local, bastante grande, já está em obras e tem inauguração prevista para o mês de novembro.

O nível da boate promete ser elevadíssimo, visto que a área VIP do local terá até mesmo banheiras de hidromassagem.