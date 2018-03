Neymar acompanha partida entre Brasil e Alemanha sem bota; veja

Neymar não pode entrar em campo, mas mesmo de longe mostra o seu apoio pelo Brasil. Em seu perfil oficial no Instagram, o jogador do Paris Saint-Germain publicou um vídeo exibindo sua torcida pela seleção no amistoso desta terça-feira, contra a Alemanha. A novidade fica por conta da retirada da bota protetora em seu pé direito.

+ Neyxinha: Neymar vira coxinha e internet vai à loucura

+ Meia alemão que esteve no 7 a 1 vê Brasil 'dois passos a frente' na Copa da Rússia

+ McDonald's leva 1.500 crianças do mundo todo para a Copa da Rússia

Afastado dos gramados, Neymar segue em processo de recuperação após sofrer uma fratura no quinto metatarso do pé direito e passar por uma cirurgia no último dia 3 de março. Caso o prazo de reabilitação mais longo se confirme, só voltará aos jogos oficiais no fim de maio.

Em campo, o Brasil derrotou a Alemanha por 1 a 0, com gol de Gabriel Jesus aos 38 minutos do primeiro tempo. Para saber todos os detalhes da partida clique aqui.