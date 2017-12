Neymar admite vontade de jogar no Flamengo: 'Seria uma grande honra'

Se a torcida do Flamengo já está animada com a próxima temporada após o bom desempenho em 2016, ela pode ter ainda mais motivos para comemorar no futuro. Isso porque Neymar, craque do Barcelona e da seleção brasileira, admitiu a vontade de um dia atuar com a camisa rubro-negra.

"Quem sabe? Para mim seria uma grande honra jogar no Flamengo, no Maracanã, estar aqui todo dia. É um time que eu tenho sim vontade de jogar", garantiu ele, logo após ser aplaudido de pé pela torcida na saída de campo do "Jogo das Estrelas", partida beneficente promovida por Zico. O "Galinho", como é conhecido o eterno camisa 10 da Gávea, inclusive, se animou com a possibilidade e fez um apelo para a diretoria do clube. "A gente colocou no mesmo time dois jogadores que a torcida provou hoje que quer ver no Flamengo. Os dois dos cantos. Então, alô, presidente Bandeira, Neymar e Marinho estão aí", brincou ele.

Se Neymar é um sonho impossível para o momento, Marinho, o outro elogiado por Zico, pode virar realidade para o Flamengo em breve. O atleta, um dos destaques do Campeonato Brasileiro com a camisa do Vitória, seria o grande reforço para o rubro-negro, que em 2017 disputará a Libertadores. Para ficar com o jogador, porém, o clube carioca enfrenta a concorrência de outras equipes brasileiras e até mesmo estrangeiras.