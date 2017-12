Neymar aparece de cabelo verde e leva internet à loucura

Neymar postou uma foto nas redes sociais com o cabelo de verde e levou a internet à loucura. O craque do Paris Saint-Germain aparece com o cabelo pintado de verde.

Os comentários na internet são de que o atacante resolveu mudar o visual por causa do dia de Halloween, comemorado nesta terça-feira. Não é possível saber se Neymar enfrentará o Anderlecht, nesta terça-feira, pela fase de grupos da Liga dos Campeões, com o cabelo pintado.

+ Redes sociais vão à loucura com mais uma derrota do Corinthians; veja memes

+ 'É TETRA!' Relembre os principais bordões de Galvão Bueno

+ Siga o Fera no Twitter!

No treino do Paris Saint-Germain desta segunda-feira, o atacante estava com um gorro na cabeça. Mas, em um vídeo postado pelo defensor Kimpembe, o brasileiro aparece nos vestiários com os cabelos na cor natural.

Amigo de Neymar, o lateral-direito Daniel Alves está de visual novo. O jogador raspou o cabelo e está careca.