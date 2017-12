Neymar aplica 'caneta' em bate-bola com molecada após treino; assista

"Vocês querem jogar bola?", perguntou Neymar para alguns garotos que viram o treino da Seleção Brasileira, na Arena Corinthians. Diante do óbvio "siiiiim", ele mesmo fez o convite: "então vem!".

O relato foi feito no Instagram, publicado pelo comentarista de TV Caio Ribeiro, que postou ainda o vídeo da brincadeira, onde é possível ver o talento do atacante da seleção até mesmo numa simples brincadeira. Neymar aplicou uma "caneta" sensacional no garoto, que caiu no chão, entre muitos risos. Foi depois do treino desta segunda-feira, na preparação para enfrentar o Paraguai, pelas eliminatórias.

Tudo começou com um pedido dos garotos que, relatou Caio, pediram a Neymar para jogar com eles, após terem tirado fotos com os outros jogadores do Brasil. Um deles era o filho do próprio comentarista.

Assista: