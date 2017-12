Neymar aplica chapéu desconcertante em zagueiro do Málaga

No segundo tempo da partida entre Barcelona e Málaga, no Camp Nou, Neymar aplicou um chapéu desconcertante no zagueiro Roberto Rosales. De costas para o adversário, o brasileiro puxou a bola, encobrindo o camisa 18, que ficou no chão, caído e desconsolado. Neymar ainda passou por mais outro adversário, antes de conseguir o escanteio.

Sem Messi, cortado por um mal-estar horas antes da partida, o Barcelona empatou por 0 a 0. Os catalães estão na segunda colocação, com 26 pontos, um a menos que o líder Real Madrid, que faz clássico contra o Atlético, ainda neste sábado. Já o Málaga é o décimo colocado, com 16 pontos.