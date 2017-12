Neymar aposta que marcará dois gols na partida contra o PSG

No jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, o PSG não tomou conhecimento do Barcelona e goleou por 4 a 0. Agora, a equipe catalã vem confiante para reverter o placar no confronto desta quarta-feira. Em especial, o craque brasileiro Neymar, que já fez sua aposta com os companheiros de equipe. Segundo informações do Goal, o atacante garante que marcará dois gols na partida.

Se o plano de Neymar realmente acontecer, o Barcelona ainda precisará de outros dois gols para levar a partida para prorrogação, ou vencer pelo placar de 5 a 0 e avançar direto na competição. Façam suas apostas, feras!