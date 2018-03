Neymar aproveita período de recuperação e faz aula de piano em Mangaratiba

Recuperando-se de uma cirurgia no pé direito em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde tem uma casa de 28 milhões de reais, Neymar aproveitou um pouco desse tempo livre para fazer aula de piano. Isso mesmo. Daniel Silveira, produtor musical, compartilhou em seu Instagram alguns momentos deste encontro.

+ Nike pode arcar com os custos do Real Madrid na compra de Neymar

+ Confira os 10 jogadores que mais lucram com venda de chuteiras

+ Pai de Neymar publica foto de comitiva do PSG em mansão do craque

"Resumo do dia... Um dia mais que especial pra mim de poder estar com esse ídolo mundial e de poder compartilhar música boa! Muito obrigado @neymarjr por vc abrir a porta da sua casa e me receber tão bem... Deus te abençoe sempre e boa recuperação”, escreveu Daniel na publicação.

A opção do Neymar foi aprender a tocar uma música da dupla sertaneja Matheus e Kauan chamada "O nosso santo bateu". Além dessa, outra música em que o camisa 10 se arriscou foi “Essa tal libertade”, do Só pra Contrariar, grupo de pagode liderado por Alexandre Pires.

Veja os vídeos abaixo:

Não foi a primeira vez que Neymar é visto tocando o instrumento. Em 2016 o craque da seleção brasileira tocou um hit do britânico Ed Sheeran e a música inventada por ele e chamada de 'É Tóis'.

Relembre: