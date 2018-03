Neymar assiste partida do PSG e manda recado: 'Longe, mas estou com vocês'

De olho na decisão entre Paris Saint-Germain e Real Madrid nesta terça-feira, o craque Neymar usou o seu perfil oficial no Instagram para mostrar que está assistindo a partida e deixar um recado ao elenco.

+ Ronaldinho Gaúcho declara torcida ao PSG contra o Real Madrid

+ Times franceses publicam mensagens de apoio ao PSG contra Real Madrid

+ Leila Pereira assiste a PSG e Real Madrid ao lado do pai de Neymar

"Longe, mas to com vocês", escreveu o jogador que se recupera de uma cirurgia realizada no último sábado (03) para corrigir uma fratura no quinto metatarso do pé direito.

Vale lembrar que Neymar também publicou um vídeo em apoio a equipe com a mensagem "Allez Paris" (Vamos, Paris), destacando a força da torcida francesa. Relembre clicando aqui.

Veja o post original: