Neymar bate sua Ferrari antes da partida do Barcelona neste domingo

Neymar bateu o carro. Calma, gente! O atacante do Barcelona e da seleão brasileira pasa bem, não se machucou, mas terá de gastar uma grana para arrumar sua Ferrari. O acidente ocorreu na manhã deste domingo. O brasileiro dirigia sua Ferrari quando bateu em uma via próxima ao aeroporto de El Prat. Fora o prejuízo, ele ainda foi confirmado na partida do Barcelona. Chegou ao vestiário cheio de histórias.

Neymar dirigia-se para o centro de treinamento do time para encontrar os seus companheiros e viajar para a cidade de San Sebastián, onde o Barcelona enfrentaria a Real Sociedad. O craque está precisando de uma boa benzedeira.