Neymar canta pagode em 'trote' aplicado por veteranos do PSG

Assim como um estudante que entra na faculdade e recebe as "boas vindas" com um trote dos universitários, Neymar passou por situação semelhante nesta sexta-feira, em seu primeiro dia como jogador do Paris Saint-Germain.

O brasileiro, bastante descontraído e fã declarado de pagode, não se intimidou com a pressão de veteranos de clube, como Thiago Silva, Marquinhos e Cavani e cantou a música "Ousadia e Alegria", do cantor Thiaguinho e que, na versão original, tem uma participação sua.

O vídeo, postado pelo italiano Marco Verratti em seu Instagram, repercutiu rapidamente e chegou até mesmo a Thiaguinho, que agradeceu o amigo pela "moral".