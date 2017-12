Neymar chega a amistoso de Nenê no intervalo e ainda faz três gols

Apesar de ter jogado apenas um tempo, depois de chegar atrasado, no intervalo, ao amistoso beneficente promovido pelo meia Nenê em Jundiaí (SP), o craque do PSG Neymar teve tempo para balançar as redes por três vezes.

Ele jogou uma parte da partida em cada time e marcou dois gols pelo time dos amigos de Nenê, e um gol pela equipe dos amigos do ator Caio Castro.

Em sua chegada, Neymar vestia uma camisa do astro do San Antonio Spurs, da NBA, Kawhi Leonard, e não falou com os jornalistas. As chuteiras do craque chegaram antes, meia hora antes dele, em outro carro.

Na saída, deu uma breve entrevista. "Cheguei hoje no Brasil, mas vim pelo Nenê, pelo público também. (Vou fazer) Só mais um (jogo beneficente) e depois é só descansar", afirmou Neymar, que em 2014 já havia participado da partida beneficente de Nenê.