Neymar chega ao Camp Nou com a camisa da Chapecoense

O atacante Neymar chegou ao Camp Nou, onde o Barcelona enfrenta o Real Madrid neste sábado, com a camisa da Chapecoense nos ombos. No vestiário, o brasileiro publicou uma foto em sua conta no Instagram com a camisa do Barça, outra da Chapecoense, as caneleiras personalizadas e a chuteira que utilizará no clássico. E disse: "Que Deus nos abençoe e nos proteja. #ForçaChape."

Antes da partida, jogadores dos dois times ficaram perfilados atrás de uma placa com a mensagem "Fuerza Chapecoense".