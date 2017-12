Neymar pagou um grande mico durante um evento promocional do Paris Saint-Germain em Doha, no Catar. Durante uma sessão de fotos no mar, ele acabou mandando um tênis para a água enquanto tentava chutar uma bola.

No vídeo, publicado no Stories do Instagram do jogador, é possível ouví-lo gritando surpreso a perda do calçado. Obviamente, todas as pessoas que estavam no barco não aguentaram e caíram na gargalhada.