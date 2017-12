Neymar faz 25 anos: veja feitos na carreira e homenagens ao craque

Principal jogador brasileiro na atualidade, Neymar completa neste domingo, 5 de fevereiro, 25 anos de idade. A história dele a maioria dos brasileiros conhece, e não é preciso falar muito. Então vamos listar apenas alguns feitos do camisa 11 até aqui.

Pelo Santos, ele jogou de 2009 a 2013, sendo tricampeão paulista (2010, 11 e 12), campeão da Copa do Brasil (2010), campeão da Copa Libertadores (2011) e da Recopa sul-americana (2012). De acordo com o FutDados, em 225 jogos com a camisa alvinegra foram 136 gols.

Pelo Barcelona, foi bicampeão espanhol (2014/ 15 e 15/16) e da Copa do Rei (2014/15 e 15/ 16); campeão da Liga dos Campeões (2014/15), torneio o qual também foi artilheiro; do Mundial de Clubes (2015), da Supercopa da Uefa (2015) e da Supercopa da Espanha (2013). Pelos catalães, já realizou 168 partidas, com 94 gols.

Na seleção brasileira, foi prata na Olimpíada de Londres (2012) e ouro no Rio de Janeiro (2016), além de campeão da Copa das Confederações (2013). Após 75 jogos com a amarelinha, tem 50 gols, o que o faz o quarto maior artilheiro da seleção, atrás apenas de Pelé (77), Ronaldo Fenômeno (62) e Romário (55).

Somando as três equipes que defendeu, são 280 gols em 465 partidas. Além de Neymar, somente outros nove jogadores foram campeãos tanto da Copa Libertadores como da Liga dos Campeões. Ele, no entanto, é o único a marcar gol nas finais destas duas competições continentais e levar o troféu em ambas. Antes dele, Crespo havia marcado nas duas decisões, mas não foi campeão na Europa.

Confira a seguir algumas homenagens que Neymar recebeu de jogadores, personalidades e clubes no seu aniversário.

Irmão, parabéns e Feliz Aniversário . O seu brilho único e a sua luz radiante iluminam o coração de todas as pessoas que tem o privilégio de conhecer você. Que o nosso bom Deus lhe conserve e proteja para que você seja sempre assim : um amigo humilde , simples , sincero , verdadeiro e muito especial .. PARABÉNS TE AMO @neymarjr Uma foto publicada por Thiago Silva (@thiagosilva_33) em Fev 5, 2017 às 1:57 PST

Parabéns mano! Eis que o Senhor trabalha todos os dias em tua vida, e que dela continue saindo frutos para o reino! Aproveite seu dia desfrutando da melhor maneira possível! Que Deus te abençoe! Happy Bday Bro! #NJ25 Uma foto publicada por David Luiz (@davidluiz_4) em Fev 5, 2017 às 5:28 PST