Neymar compra três lotes em condomínio para guardar jatinho no RJ

Não é fácil ser o jogador mais caro do futebol mundial. Para abrigar o seu jatinho avaliado em R$ 37,5 milhões, Neymar comprou três lotes em um condomínio de Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro.

O jogador do Barcelona pretende construir um hangar no local, pois, na última vez que foi à cidade, no réveillon, teve que deixar o avião exposto ao sol e à chuva, segundo informações da coluna Gente Boa, do jornal O Globo.

Na cidade, segundo a coluna, Neymar também é dono de uma mansão de R$ 28 milhões, localizada em um terreno de 10 mil m², e de um iate, batizado com o nome da mãe, Nadine.