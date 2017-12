Neymar confirma fim de namoro com Bruna Marquezine

O namoro mais midiático do Brasil chegou ao fim. Durante o leilão que promoveu nesta quinta-feira para o Instituto Neymar Jr., o craque do Barcelona e da seleção brasileira confirmou que não está mais com a atriz Bruna Marquezine. O relacionamento entre os dois começou em 2013.

"Estamos separados. Ela é uma pessoa que eu tive um relacionamento de longo tempo, uma pessoa que eu admiro, que eu amo muito. Torço muito para a felicidade dela sempre", disse o craque, que acaba de retornar de uma viagem para a África, onde esteve com a atriz.

A notícia começou a ser especulada nesta quarta-feira e pegou a todos de surpresa, já que era cogitado que o atacante pedisse a namorada em casamento. Essa não é a primeira vez que o relacionamento dos dois é interrompido. Eles estiveram juntos, inclusive, em 2014, quando Neymar defendeu a seleção brasileira durante a Copa do Mundo.