Neymar dá chapéu e 'trolla' adversário na vitória do PSG; veja lances

Neymar não marcou gols na suada vitória por 3 a 2 do PSG sobre o Rennes, que colocou o time do brasileiro na final da Copa da Liga Francesa, nesta terça-feira, 30. Ele teve boa participação na partida - ajudou a equipe a chegar em duas oportunidades - mas foram os lances diferentes que chamaram a atenção.

Bastante "caçado" em campo - Neymar sofreu seis faltas - o brasileiro, primeiramente, "trollou" um adversário que estava caído. Ele fingiu que ia dar a mão para ajudar meia Sarr, do Rennes, a se levantar, mas não o fez.

Depois do jogo, Neymar comentou o assunto em entrevista, dizendo que apenas quis brincar.

"Eu costumo dizer que o futebol está chato, porque não podemos fazer nada. Tudo é polêmico. No final, eu fiz uma brincadeira dando a mão para o meu adversário e depois tirando. Todos farão polêmicas, dizer coisas sem sentido. Se eu faço isso com meus colegas, por que não com os adversários? Nos falamos muito durante o jogo, no final, eu ri", disse, em entrevista ao canal Esporte Interativo.

Já nos minutos finais, quando o PSG dominava a partida depois de estar vencendo por 3 a 0 e ter tomado o "susto", com o Rennes encostando nos 3 a 2, Neymar matou uma bola em suas costas e deu um lindo chapéu no meia Benjamin Bourigeaud:

Nos acréscimos, por ter chutado uma bola para longe, Neymar acabou recebendo um cartão amarelo. De quebra, ele ainda pegou um aviãozinho de papel jogado no gramado por um torcedor.